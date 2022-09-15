Путин назвал уродливыми попытки создать однополярный мир

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Президент РФ Владимир Путин

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, передает РИА Новости. Их разговор состоялся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, — сказал глава государства.

Ранее российский президент призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях. По его словам, все больше государств и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на свою самобытность и традиции, однако этим объективным процессам пытаются помешать. Гегемония же стран Запада означает для всего мира мракобесие, отмену культуры и неолиберальный тоталитаризм, уверен президент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия и Китай убеждены: на смену однополярному миру, защищаемому США, должна прийти новая реальность. По его словам, ситуация, при которой так называемый золотой миллиард претендует быть законодателем правил в экономике и политике, больше невозможна.