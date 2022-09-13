Песков: Россия и Китай разделяют мнение о невозможности однополярного мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия и Китай полагают, что на смену однополярному миру, защищаемому США, должна прийти новая реальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация, при которой так называемый «золотой миллиард» претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике и политике, в мире больше невозможна.

Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира. <...> Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность​, — заявил Песков.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине ознаменовала собой окончание однополярного мира. По его словам, главное отличие между полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, тогда как другие пренебрегают ими.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях. По его словам, все больше государств и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на самобытность и традиции. Однако этим объективным процессам пытаются помешать.