Handelsblatt: Китай рискует потерять западные рынки из-за союза с Россией Handelsblatt: Китаю не стоит «брататься» с Россией из-за риска потерять западные рынки

Фото: Ju Peng / XinHua / Global Look Press

Укрепление сотрудничества между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор материала обратился к китайскому лидеру с предостережением, что отказ от западных рынков негативно скажется на экономике страны. Отмечается, что европейский и американские рынки продолжают играть важную роль для Пекина.

Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США, — сказано в публикации.

Отношения между Китаем и США испортились после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, написала ранее китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике.

Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.