Во Франции ополчились на «святого» Зеленского Бывший евродепутат Филиппо раскритиковал украинский закон о СМИ, принятый Зеленским

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который ограничивает права СМИ в стране. Он при этом сыронизировал и назвал главу Украины «святым», который подвергает цензуре политических оппонентов. Он задался вопросом, можно ли подобное считать нормальным.

Хочу обратить внимание, что «святой Зеленский» подписал закон, который позволяет подвергать цензуре любые СМИ и оппозиционные партии. Можно ли считать такое нормальным? — написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Закон позволяет властям штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.

Французская газета Le Figaro ранее провела опрос по поводу самых выдающихся личностей года, в котором победил президент Украины Владимир Зеленский. Такой результат возмутил читателей, они обвинили украинского лидера в мании величия и отсутствии стремления к мирному разрешению конфликта. Российский лидер Владимир Путин занял в рейтинге третье место. По словам пользователя с ником ABRIMO, «это печально».