Во Франции оценили шансы на примирение Европы с Россией

Во Франции рассказали о последнем шансе Европы на примирение с Россией. Оно должно наступить в 2022 году, сообщает издание Atlantico. Авторы издания считают, что переговоры о гарантиях безопасности, которые Россия требует от ЕС и НАТО, могут «положить конец холодной войне и разделу континента спустя 30 лет после распада СССР. Отмечается, что диалог с Москвой отвечает также интересам Вашингтона, сосредоточенного на противостоянии с Китаем.

Кроме того, предсказывается разделение еврозоны на северный и южный участки из-за политики Европейского ЦБ, который, по данным издания, намерен продолжать выкупать государственные облигации некоторых стран, в первую очередь Франции и Италии, даже после окончания программы помощи европейской экономике, рассчитанной на €1,8 трлн.

Таким образом, будет производиться эмиссионное финансирование бюджета, что противоречит правилам Европейского союза и еврозоны. Против, как считают авторы публикации, выступит Германия, что и приведёт к расколу в ЕС.

Ранее Франция заявила, что поддерживает предложение главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга провести в январе 2022 года заседание Совета Россия — НАТО. Франция приняла к сведению предложения РФ по гарантиям безопасности, анализирует их в сотрудничестве с партнёрами, заявил представитель французского МИД.