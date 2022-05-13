В КНДР подтверждено более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Центрального телеграфиного агентства Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, шестеро заболевших коронавирусом в КНДР умерли.
Ранее сообщалось, что в КНДР был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Исходя из проведённых исследований, учёные установили, что это был штамм «омикрона» ВА.2, именуемый «стелс-омикрон».
В связи с этим было созвано замедание Политбюро ЦК Трудовой партии Креи. Там присутствовал лидер страны Ки Чен Ын, который заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за COVID-19. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.
При этом администрация США заявила о том, что не намерена делиться с КНДР вакциной от коронавируса.