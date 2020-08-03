Власти ОАЭ сообщили о новых правилах для туристов

https://static.news.ru/photo/88494a4a-d5a5-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Абу-Даби Фото: pixabay.com

Власти ОАЭ сообщили о новых правилах для путешественников и транзитных туристов в Дубае и Абу-Даби. Они вступят в силу с 1 августа 2020 года.

Отмечается, что все граждане, жители, туристы и транзитные пассажиры будут обязаны получить отрицательный результат теста на коронавирус. Однако от теста будут освобождены дети с ограниченными возможностями. Срок действия отрицательных результатов составит 96 часов, пишет Tourprom.

Также все пассажиры, которые будут направляться в ОАЭ, должны заполнить декларацию о здоровье. Её необходимо будет представить при регистрации в аэропорту. Если туристы не успели пройти тесты заранее, то для них будут специальные места в хабах.

В марте 2020 года власти ОАЭ ввели запрет на курение кальяна из-за пандемии коронавируса. Также страна ограничила воздушное сообщение с другими государствами.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года вывозные рейсы доставили россиян домой из ОАЭ и Таиланда.