Власти Николаева проводят поквартирный обход всех домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Николаева организовали поквартирный обход всех домов для выявления нелояльных жителей, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева агентству УНИАН. В прошлую пятницу, 5 августа, в городе ввели затяжной комендантский час с 23:00, который продлится до 5:00 8 августа

Ходят прямо по квартирам. Смотрят каждую, документы и мобильные телефоны — проверяют все, — отметила Анна Замазеева.

Отмечается, что сейчас проходят проверку все жители Николаева. Выезд разрешается тем, у кого были куплены заранее билеты: при наличии билета и документов можно покинуть город. Кроме того, те, кто желает эвакуироваться, могут это сделать при первой необходимости, так как в городе каждую неделю курсируют автобусы. Жители, которые остались в Николаеве, заранее запаслись продуктами, водой и товарами первой необходимости.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что на Украине нарушителей комендантского часа станут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в вооружённые силы страны. Он отметил, что МВД плотно сотрудничает с центрами комплектования ВСУ для пополнения резерва. Первые дни после начала спецоперации России, по словам Енина, люди ответственно относились к требованию соблюдения комендантского часа, так как осознавали, что нарушение угрожает их жизни. Теперь же часть населения «расслабилась».