На Украине нарушителей комендантского часа пообещали призывать в армию МВД Украины: нарушителей комендантского часа будут рассматривать для призыва в ВСУ

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине нарушителей комендантского часа станут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в вооружённые силы страны. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он отметил, что МВД плотно сотрудничает с центрами комплектования ВСУ для пополнения резерва. Слова замминистра приводит РБК.

Нарушителей комендантского часа мы берем «на карандаш». Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь, — сказал Енин.

Он также отметил, что в первые дни после начала спецоперации России люди ответственно относились к требованию соблюдения комендантского часа, так как осознавали, что нарушение угрожает их жизни. Теперь же часть населения «расслабилась».

На Украине, по словам Енина, не существует специально предусмотренной ответственности за нарушение комендантского часа. Привлечь можно только тех, кто ездил на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения или оказывал «злостное неповиновение» сотрудникам полиции. Других рычагов давления нет.

Города и регионы Украины после начала специальной операции России начали вводить на своих территориях комендантский час. В настоящее время он объявлен везде, кроме Закарпатья, и действует с 23:00 до 05:00. В это время по городу нельзя перемещаться без специального пропуска.



Ранее сообщалось, что на Украине начали выдавать повестки в военкомат в церквях.