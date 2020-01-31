https://static.news.ru/photo/d10c6296-4421-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии отклонил жалобу на местные телеканалы, которые показали обращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь.

Совет постановил, что телеканалы не нарушили законодательство Молдавии. Несмотря на то, что Путин — политик и президент другой страны, его обращение не было политическим, — заявил члена КСТР Артур Козмы, сообщает Media Azi.

Обращение Владимира Путина показали телеканалы «Первый в Молдове», «РТР Молдова» и «РЕН Молдова», которые транслируют программы российских каналов. По закону от декабря 2017 года в Молдавии запрещена трансляция программ из стран, не ратифицирующих Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Неправительственная организация WatchDog посчитала, что показ обращения Путина нарушил закон об информационной пропаганде, по которому информационные и политические программы из России находятся в стране под запретом.

NEWS.ru писал, что Госдепартамент США включил в санкционный список экс-лидера демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. В России против него возбуждено уголовное дело по организации международного наркосиндиката. Кишинёв также обвиняет бизнесмена в отмывании денег в особо крупном размере.