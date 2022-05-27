Власти КНДР сообщили о новой смерти от лихорадки Власти КНДР сообщили об одном новом летальном исходе от лихорадки в стране

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В Северной Коре умер ещё один пациент с симптомами лихорадки. Об этом сообщили власти КНДР, передаёт просеверокорейская газета «Чосон Синбо», издающаяся в Японии. Таким образом, общее число смертей от заболевания достигло 69.

За последние трое суток Пхеньян не сообщал о новых смертях от распространяющегося заболевания. При этом за минувшие сутки в стране выявили более 100 тысяч новых случаев заражения — примерно на пять тысяч меньше, чем сутками ранее. Прирост заболевших снижается шестой день подряд. Уровень смертности составляет 0,002%.

12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что КНДР справится с вирусом.

Ранее предположение о том, что «лихорадка», выявляемая у жителей КНДР, является COVID-19, высказал врач-инфекционист Николай Малышев. По его мнению, инфекция туда попала из Китая. Он заверил, что для России нет никакой угрозы, поскольку Северная Корея практически изолировала себя.