Власти Израиля утвердили соглашение с ОАЭ о безвизовом режиме

https://static.news.ru/photo/3db5526e-2cd8-11eb-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Израиля ратифицировало соглашение о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что ОАЭ — первая арабская страна, с которой Израиль подписал подобное соглашение.

Этот шаг будет способствовать развитию туризма и укреплению отношений между нашими странами, а также экономических связей, — цитирует его издание The Times of Israel.

Ранее Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с Эмиратами и Бахрейном. Это стало возможным при активном посредничестве Вашингтона. Президент США Доналд Трамп заявил, что договорённости послужат основой для всеобъемлющего мира в регионе.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, к соглашениям с Израилем хотят присоединиться ещё ряд арабских стран. Однако Палестина от этого отказалась. Он подчеркнул, что Штаты продолжат работать для достижения мира на Ближнем Востоке, особенно учитывая опасность, которую представляет Иран, писал NEWS.ru.