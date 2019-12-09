https://static.news.ru/photo/1e746afc-19f6-11ea-844e-fa163e074e61_660.jpg Арчил Талаквадзе Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Второй раунд переговоров между грузинскими властями и лидерами оппозиции относительно изменения избирательной системы завершился решением рассмотреть вопрос внесения изменений в процедуру мажоритарных выборов. От этом сообщил спикер парламента закавказского государства Арчил Талаквадзе.

Мы ещё раз заявили на встрече, что предложенная оппозицией «германская» модель проведения выборов не соответствует Конституции Грузии, — цитирует Талаквадзе «Интерфакс».

По его словам, присутствующие на переговорах представители зарубежного дипломатического корпуса «предложили в качестве компромисса рассмотреть вопрос в рамках действующей смешанной мажоритарно-пропорциональной системы по изменению проведения мажоритарных выборов», а именно проводить выборы в многомандатных округах вместо одномандатных.

Мы, так же как и оппозиция, согласились рассмотреть данное предложение и сверить позиции на очередной встрече, — добавил Талаквадзе.

Один из лидеров оппозиции Гига Бокерия в свою очередь отметил, что предложение дипломатов является компромиссным.

Одним из компонентов «германской» модели является проведение мажоритарных выборов в многомандатных округах, поэтому обсуждение будет продолжено, — пояснил Бокерия.

С середины ноября в Грузии начались акции протеста оппозиции. Тогда в парламенте не получил поддержки законопроект о проведении парламентских выборов 2020 года по партийным спискам.

Как писал News.ru, 14 ноября депутаты не смогли провести законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему. Интересно, что изначально документ был предложен для рассмотрения правящей партией «Грузинская мечта». И из-за депутатов её же фракции он не прошёл голосование.

В конце ноября лидер объединённой грузинской оппозиции Григол Вашадзе заявил, что протесты в Тбилиси не закончатся. Люди будут и дальше выходить на улицы, потому что прошедшая встреча представителями властей по вопросу избирательной системы была «абсолютно безрезультатной».