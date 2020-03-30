https://static.news.ru/photo/eb9f136c-7291-11ea-b796-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: საქართველოს მთავრობა/facebook.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об ужесточении в стране действующего чрезвычайного положения.

Фактически объявляется карантин по всей стране, который начнётся с 8 часов утра вторника, — заявил Гахария.

По его словам, в стране будет запрещено передвижение общественного транспорта, не будет работать метро. Легковые автомобили могут передвигаться по требованиям Минздрава.

Комендантский час в стране будет действовать с 31 марта, он будет осуществляться с 21:00 до 6:00 часов утра каждый день.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что Грузия находится на грани полномасштабной эпидемии коронавируса. По его словам, в Италии, Испании и Франции этот процесс является неуправляемым, а эти страны намного сильнее экономически, а также у них более совершенная система здравоохранения. Об этом писал NEWS.ru.

В Грузии зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом, 18 человек излечились.