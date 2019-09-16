Грузинский парламент отказался поддержать резолюцию партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили «Европейская Грузия» о введении дополнительных санкций против Москвы.
Как сообщает агентство
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский выразил мнение парламента по этому поводу.
Он подчеркнул, что предложение сторонников Саакашвили является вредным для страны и может нанести удар по Грузии, её населению и грузинской диаспоре в России. По словам Вольского, принятие этой резолюции вызовет ответные действия и реальные санкции со стороны России.
Отношения Москвы и Тбилиси обострились на фоне массовых акций протестов в грузинской столице. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. 7 июля телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе осудил инцидент, назвав его провокацией со стороны Саакашвили.
В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако президент Владимир Путин счёл это чрезмерной реакцией. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами.
Ранее News.ru писал, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Грузию и посоветовал ей рассмотреть такой вариант вступления в Североатлантический альянс, при котором действие пятой статьи не распространялось бы на де-факто неконтролируемые территории — Абхазию и Южную Осетию. Расмуссен дал понять, что пока власти страны не пересмотрят эту установку, Россия будет иметь «право вето» на присоединение Грузии к НАТО. После этого Расмуссена раскритиковали в ПА НАТО.