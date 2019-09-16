https://static.news.ru/photo/d393f0c2-d894-11e9-a194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Parliament.ge

Грузинский парламент отказался поддержать резолюцию партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили «Европейская Грузия» о введении дополнительных санкций против Москвы.

Как сообщает агентство Regnum , резолюция «Европейской Грузии» предлагает властям страны обратиться к США и Евросоюзу с просьбой ввести против РФ новые санкции из-за «оккупации исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский выразил мнение парламента по этому поводу.

Он подчеркнул, что предложение сторонников Саакашвили является вредным для страны и может нанести удар по Грузии, её населению и грузинской диаспоре в России. По словам Вольского, принятие этой резолюции вызовет ответные действия и реальные санкции со стороны России.

Отношения Москвы и Тбилиси обострились на фоне массовых акций протестов в грузинской столице. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. 7 июля телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе осудил инцидент, назвав его провокацией со стороны Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако президент Владимир Путин счёл это чрезмерной реакцией. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами.

Ранее News.ru писал, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Грузию и посоветовал ей рассмотреть такой вариант вступления в Североатлантический альянс, при котором действие пятой статьи не распространялось бы на де-факто неконтролируемые территории — Абхазию и Южную Осетию. Расмуссен дал понять, что пока власти страны не пересмотрят эту установку, Россия будет иметь «право вето» на присоединение Грузии к НАТО. После этого Расмуссена раскритиковали в ПА НАТО.