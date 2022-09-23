Власти Германии предложили предоставить убежище для российских дезертиров

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ряд крупных немецких министров выступил за предоставление убежища гражданам России, бегущих от частичной военной мобилизации, пишет Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента). По мнению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, военнообязанным людям грозит серьезная опасность в случае их переброски на Украину. То же самое ждет и людей, выступающих против позиций Кремля, а потому они заслуживают получения убежища.

Дезертиры, которым угрожают серьезными репрессиями, могут, как правило, получить международную защиту в Германии. Любой, кто мужественно выступает против режима Путина и тем самым попадает в большую опасность, может подать заявление о предоставлении убежища на основании политических преследований, — заявляет она.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушманна, все те люди, которые выступают против действий президента России Владимира Путина и предпочитают двигаться по пути либеральной демократии, будут тепло встречены в стране.

Представитель Евросоюза, ответственная за миграцию, Анита Хиппер подчеркнула, что россияне, бегущие от частичной мобилизации в России, должны иметь полное право просить убежище в странах ЕС, а каждое заявление должно рассматриваться в индивидуальном порядке. В настоящий момент страны-члены Евросоюза рассматривают возможность введение единого механизма для предоставления убежища бежавшим россиянам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации гражданам России. Ранее в Эстонии отмечали, что намерены запретить въезд обладающим видом на жительство россиянам, которые примут участие в спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

В свою очередь Литва не намерена выдавать гуманитарные визы всем подряд россиянам, спасающимся от мобилизации, а станет рассматривать каждый случай индивидуально.