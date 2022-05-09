Власти ДНР планируют сделать из Мариуполя город-курорт

Стелла на въезде в город Мариуполь / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Власти ДНР планируют сделать из перешедшего под контроль республики Мариуполя город-курорт, передаёт «Говорит Москва» слова главы ДНР Дениса Пушилина. После того, как глава республики зажег Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма», он заверил, что город станет лучше, чем был прежде. По его словам, к Мариуполю уже подвели электричество, а водоснабжение появится в городе через неделю.

Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, что раньше не удавалось сделать. На экологию самого города и прибрежных вод негативно влияла работа завода «Азовсталь». Мы жителей послушаем и здесь сделаем что-то другое. Это позволит, если «Азовсталь» не восстанавливать, тогда сделать город-курорт, — рассказал он.

В конце апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что на месте «Азовстали» может появиться мемориальный парк в память о погибших в Мариуполе. По его словам, предприятие строилось ещё до Великой Отечественной войны и является слишком устаревшим и энергоёмким, чтобы его восстанавливать.

Ранее стало известно, что Минстрой России начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление инфраструктуры Донбасса. Точные цифры в ведомстве пока назвать не готовы, но его глава Ирек Файзуллин отметил, что специалисты уже приступили к работе.

Также накануне в Мариуполь приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, он оценил темпы восстановительных работ и побывал в больницах.