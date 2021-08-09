Власти Британии попросят военных доставлять еду в магазины

Перебои с поставками еды в супермаркеты Великобритании могут заставить власти страны обратиться за помощью к армии. Об этом сообщает издание The Sun.

О том, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, в связи с чем могут начаться проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины, в Ассоциации автоперевозчиков страны предупредили ещё в конце июля. Дефицит водителей возник из-за того, что многие из них покинули королевство после Brexit, а новые ждут возможности сдать экзамен на права. Данный процесс усложняется в связи с локдауном, вызванным пандемией коронавируса.

По данным The Sun, в этой связи все военнослужащие, имеющие необходимую для управления грузовиком квалификацию, переводятся на пятидневный режим ожидания для выполнения работы водителей в распределительных центрах по всей стране. В случае необходимости военнослужащих разместят в отелях.

Предполагается, что помимо продуктов питания, солдаты-водители будут заниматься перевозкой других товаров первой необходимости, а также лекарств.

Ожидается, что официальный запрос вооружённым силам страны правительство Великобритании сделает уже в ближайшее время.

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