https://static.news.ru/photo/2cb74eee-5df9-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Власти Абхазии обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании. Накануне оппозиционного политика в состоянии медикаментозной комы доставили в Краснодар из сочинской больницы, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Генеральной прокуратуре РФ возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного собрания, кандидата в президенты Аслана Бжании, — говорится в сообщении кабмина республики.

Власти Абхазии также потребовали от российской стороны предоставить в республиканскую прокуратуру медицинские заключения о состоянии здоровья Бжании.

Как писал NEWS.ru, лидер абхазской оппозиции, кандидат в президенты Аслан Бжания отравился неизвестным веществом. Об этом РИА Новости сообщил источник в медицинских кругах. Ранее Бжанию, госпитализированного в сочинскую больницу, ввели в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.