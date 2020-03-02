https://static.news.ru/photo/e3d827e0-5c89-11ea-b25f-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции, кандидат в президенты Аслан Бжания, госпитализированный в сочинскую больницу, введён в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.

Пациент был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Другой осведомлённый источник сообщил агентству, что Бжания «находится в тяжёлом состоянии». По данным некоторых СМИ, резкое ухудшение его самочувствия могло быть вызвано инсультом или отравлением.

Как писал NEWS.ru, президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания провели переговоры. Ранее Бжания говорил, что готов к переговорам с Хаджимбой при условии, что от президента поступят конкретные предложения по нормализации политической ситуации в республике.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».