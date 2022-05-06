ВКС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ на заводе «Энергомашспецсталь» ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске

Фото MOD Russia/Global Look Press

ВКС России уничтожили высокоточными ракетами украинские склады боеприпасов ВСУ на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещённый на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск, — заявил он.

Ранее стало известно, что росгвардейцы обнаружили склад сболее чем 600 боеприпасов для РСЗО «Град» под Харьковом. Места схронов были замаскированы. Росгвардейцы вывезли снаряды в безопасное место.

Под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы ранее нанесли удар по пунктам управления и огневым позициям противника в Харьковской области. В результате совместной работы Минобороны России и Росгвардии удалось уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу ВСУ.