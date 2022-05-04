Росгвардейцы ликвидировали склад боеприпасов для РСЗО «Град» под Харьковом

Фото Стрингер/РИА Новости

Военнослужащие Росгвардии уничтожили крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на территории Харьковской области, информация об этом опубликована на сайте ведомства. Места схронов были замаскированы, в них хранились свыше 600 боеприпасов.

В ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения националистов. При проведении спецмероприятий обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО «Град», — отмечается в сообщении.

В общей сложности росгвардейцы изъяли и вывезли в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные снаряды переданы в артиллерийское соединение российских Вооружённых сил.

Сотрудники ведомства ранее обеспечили уничтожение танковой группы и складов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Под их прикрытием российские артиллеристы смогли вести огонь по пунктам управления и огневым позициям противника. В результате совместной работы Минобороны России и Росгвардии удалось уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу ВСУ.

В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии играют немаловажную роль в обеспечении охраны и безопасности значимых объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, в том числе объектов атомной энергетики. Также её сотрудники принимают непосредственное активное участие в спецоперации.