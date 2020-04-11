Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет

https://static.news.ru/photo/b9c48ef2-7c06-11ea-a964-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Неожиданное введение в Турции комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в очередях за продуктами питания во многих городах.

Власти страны запретили выходить из дома за несколько часов до полуночи 10 апреля. За нарушение режима был объявлен штраф в 2,5 тысячи турецких лир (более 27,5 тысячи рублей). Перепуганные жители крупных городов страны кинулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты.

Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция усилила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и ввела 48-часовой карантин в 30 городах. Под запрет выхода попали Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Ор

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.