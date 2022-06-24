Вице-канцлер ФРГ раскрыл причину отказа России поставлять газ в Европу

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок газа из России связано с тем, что Россия не нуждается в деньгах, так как Москва не может купить на них западную продукцию. Министр экономики назвал это явление результатом «чрезвычайно эффективных санкций». Он при этом уточнил, что именно Россия отказалась от поставок газа в Европу, пишет ТАСС.

Россия получает деньги от продажи ископаемого топлива, но при этом западную продукцию может покупать всё меньше и меньше, поскольку Запад ввёл санкции в отношении многих товаров. РФ не может ничего приобрести на деньги от поставок энергоносителей, и эти деньги ей больше не понадобятся, — рассказал Хабек.

Глава Германии Олаф Шольц в свою очередь признал, что экономика и бизнес страны болезненно переносят антироссийские санкции, однако Берлин готов платить цену за солидарность с Украиной.

Член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре ранее заявил, что Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зелёную» экономику из-за проблем с газоснабжением. По мнению парламентария, срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а властям следует отменить курс на отказ от угля. В Германии в настоящее время действует так называемый режим тревоги — вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере.