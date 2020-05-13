Верующие Черногории проводят митинг с требованием освободить епископа

https://static.news.ru/photo/144c290a-94a0-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: кадр прямой трансляции митинга/Острог-ТВ

Массовая акция протеста проходит у здания полиции черногорского Никшиче, где содержат задержанного за нарушение приказа о запрете собраний епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и нескольких священнослужителей.

По свидетельствам очевидцев, у здания полиции собралась толпа, многие скандируют: «Не отдадим владыку!». В настоящее время епископ даёт показания, он обвиняется в организации незаконного собрания людей во время действующих в стране ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, верующие Черногории праздновали 12 мая день Василия Острожского, почитаемого в стране святого. Как правило, в этот день на церковной службе в монастыре Острог собирается до полумиллиона человек, но в связи с пандемией собрания запрещены. Полиция заблаговременно перекрыла подъезды к монастырю, но верующие собрались в городе Никшиче неподалёку от Острога.