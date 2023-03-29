Верховный комиссар ООН ответил на критику Украины Верховный комиссар ООН Тюрк напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк ответил на критику Украины в адрес доклада Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости. Он напомнил Киеву о необходимости соблюдения прав человека, в том числе свободы религии, и подчеркнул, что это включает свободу выражения и все прочие права человека.

Ранее УВКПЧ опубликовало отчет, в котором указало на дискриминацию УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.

Ответственный секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал документ, заявив, что Украина — демократическое государство, гарантирующее свободу вероисповедания, но свобода не должна быть равноценна праву на деятельность, подрывающую национальную безопасность.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.