Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила полёты на Украину

Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила об отмене полётов на Украину, говорится в Facebook компании. Пассажирам, успевшим приобрести билеты, рекомендовано обратиться на сайт компании для получения дополнительной информации о возможности возврата. Ранее полёты на Украину отменили SAS, Norwegian, KLM и другие.

В связи с текущей ситуацией в Украине и закрытием воздушного пространства Wizz Air с сожалением сообщает нашим клиентам, что авиакомпания должна временно приостановить все полеты в страну и из страны, - говорится в сообщении.

В компании надеются на скорую стабилизацию ситуации на Украине и возобновление полётов. Сроки возобновления полётов не называются.

В настоящее время все аэропорты Украины прекратили принимать гражданские рейсы. Закрыты также для гражданских авиакомпаний некоторые аэропорты в России - Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, черноморских курортов и других.

Ранее о приостановке полётов на Украину заявили Lufthansa, Swiss Air, SAS, KLM, Norwegian и другие.