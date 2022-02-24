Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила полёты на Украину
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:00, 24 февраля 2022
Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
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Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила об отмене полётов на Украину, говорится в Facebook компании. Пассажирам, успевшим приобрести билеты, рекомендовано обратиться на сайт компании для получения дополнительной информации о возможности возврата. Ранее полёты на Украину отменили SAS, Norwegian, KLM и другие.
В связи с текущей ситуацией в Украине и закрытием воздушного пространства Wizz Air с сожалением сообщает нашим клиентам, что авиакомпания должна временно приостановить все полеты в страну и из страны, - говорится в сообщении.
В компании надеются на скорую стабилизацию ситуации на Украине и возобновление полётов. Сроки возобновления полётов не называются.
В настоящее время все аэропорты Украины прекратили принимать гражданские рейсы. Закрыты также для гражданских авиакомпаний некоторые аэропорты в России - Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, черноморских курортов и других.
Ранее о приостановке полётов на Украину заявили Lufthansa, Swiss Air, SAS, KLM, Norwegian и другие.