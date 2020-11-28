Великобритания встревожена убийством физика-ядерщика в Иране

https://static.news.ru/photo/4a9e4e88-3230-11eb-abe7-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Великобритании выразили озабоченность в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране.

Мы озабочены ситуацией в Иране и в целом в регионе, рассчитываем на снижение напряжённости, — заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

По его словам, власти надеются получить полную информацию о произошедшем. Лондон привержен международному гуманитарному праву, которое запрещает совершать атаки в отношении гражданских лиц, отметил глава британского внешнеполитического ведомства в интервью Sky News.

Ранее бывший глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика. Он назвал произошедшее «государственным терроризмом, нарушающим нормативы международного права». Убийство может повлечь за собой новый виток регионального конфликта.

Фахризаде расстреляли 27 ноября в провинции Тегеран. Его называли «автором иранской ядерной программы». Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль. Они заявили, что теракт не останется без ответа. Позже журналисты The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщили, что к убийству учёного причастен МОССАД. Для израильской спецслужбы Фахризаде давно был «целью номер один», отмечают в газете.

Как писал NEWS.ru, Иран ускорит рассмотрение проекта о ядерной деятельности. Законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.