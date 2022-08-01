Великобритания смягчила санкции против России Минторг Великобритании ослабил санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

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Великобритания выпустила новую генеральную лицензию, которая частично позволит предоставлять страхование российским контрагентам в сфере авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении британского Министерства внешней торговли. Нововведения не затронут военные товары и технологии.

Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Глава государства призвал помочь отрасли, так как она имеет стратегическое значение для страны, а также сделать авиаперелеты более доступными для граждан. По мнению президента, затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров.

Генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев рассказал, что отечественные авиакомпании попросили своих пилотов тормозить двигателем при посадке, чтобы снизить износ самолетов. Он заверил, что такой способ никак не повлияет на безопасность пассажиров, а подобный метод нередко применяется и среди автомобилистов.