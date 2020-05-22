Великобритания откроет границы, но введёт карантин для въезжающих

Великобритания обяжет всех прибывающих в страну провести две недели на карантине после того, как 8 июня откроются границы, заявил министр внутренних дел Прити Пател.
По информации РИА Новости, британские власти начнут собирать у въезжающих контактные данные, чтобы проверять соблюдение самоизоляции. Для нарушителей требований властей ввели штраф в тысячу фунтов.
Пател отметил, что ограничение введено, чтобы исключить вторую волну коронавируса.
Как писал NEWS.ru, клинические испытания британских препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем — в английских городах Лондон и Ньюкасл.
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