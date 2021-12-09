Великобритания направит в Польшу 140 военных инженеров

Власти Великобритании направят в Польшу 140 военных инженеров для оказания помощи на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией, передаёт британское Министерство обороны. На них будет возложен ряд задач по ремонту и планированию. Кроме того, разведывательная группа с целью выяснения необходимости поддержки направлена в Литву.

140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Польшу прибудут специалисты из 32-го инженерного полка королевских инженеров. Они будут выполнять ряд задач вдоль границы, в частности, осуществлять поддержку инфраструктуры, ремонт подъездных дорог и поддержку в планировании. Работа военных продолжится до апреля 2022 года.

Кроме того, Великобритания направила в Литву разведгруппу для выяснения, необходима ли стране поддержка на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.

Ранее издание Times со ссылкой на источники в НАТО и на Украине опубликовало материал о том, что Россия может занять Сувалкский коридор (часть территории, где проходит граница Польши с Литвой) — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО — меньше чем за два часа, используя в качестве повода для этого миграционный кризис.

В Киеве и Брюсселе считают, что Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы устроить беспорядки. Это даст повод российским войскам войти туда с гуманитарной миссией и расставить военные патрули.

На границе Польши и Белоруссии находятся несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Они надеются прорваться в Польшу, а оттуда отправиться в Германию. Польские силовики вынуждены пресекать периодические попытки штурмовать кордон.