Мир

Ведущий украинского ток-шоу оскорбил русскоязычных соотечественников

04:23, 20 мая 2020
Остап Дроздов Остап Дроздов Фото: facebook.com/ostap.drozdov

Русскоязычные граждане Украины являются «одноклеточными». Об этом заявил украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов.

По его словам, на Украине понимать русский язык никто не обязан, но все должны знать «мову».

Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий, — цитирует Дроздова РИА Новости.

Телеведущий считает, что гражданам страны, которые не знают украинского языка, следует путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Остап Дроздов призвал бороться с русским языком. Он предложил необычный метод для борьбы с неговорящими на «мове». Сам он борется с русскоязычными украинцами и туристами с помощью обмана. Так, когда его спросили на русском языке дорогу во Львове, журналист специально отправил туриста на вокзал, хотя до того места, куда хотел попасть человек, было всего 100 метров.

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