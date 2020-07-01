Стрелок, борец, поэт-пессенник, диджей и туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов на днях отметил 63-летие. С днём рождения его поздравил, помимо прочих, и российский лидер Владимир Путин, а вот оппозиция за рубежом приготовила другой «подарок», выйдя на акции протеста в Нью-Йорке, Вашингтоне и ещё нескольких городах. Пресса Туркменистана отмечает рост антиправительственных настроений и внутри страны. Однако, учитывая специфику режима, перспектив у его противников нет, считают эксперты.

Выстроив за 13 лет нахождения на посту президента жёсткую авторитарную систему, построенную на культе личности и силовом аппарате, Бердымухамедов свёл на нет протестную активность в республике. Несмотря на это, против «аркадага» (покровителя; один из множества неофициальных титулов главы государства) то и дело проходят митинги за рубежом. Зачастую они получают освещение даже в западных СМИ, которые включают Бердымухамедова в списки «худших диктаторов». Но в реальности эффект от выступлений стремится к нулю, а сами они весьма малочисленны, как, например, в мае в Турции , или две недели назад на Кипре .

Не стали исключением из этой тенденции и приуроченные к 63 дню рождения президента манифестации в США — в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН и в Вашингтоне перед зданием посольства Туркменистана. Симптоматично, что, озвучив привычные требования об отставке Бердымухамедова, протестующие обратились и ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом изучить ситуацию по заболеваемости COVID-19 в республике, сообщает агентство «Фергана». Со стороны правозащитников уже долгое время звучат обвинения в том, что туркменские власти скрывают истинные данные об эпидемии, занимая «страусиную позицию», то есть просто запрещая даже упоминания о коронавирусе.

Независимые журналисты в Туркменистане говорят и о росте оппозиционных настроений, подпитываемых из-за рубежа, внутри страны. Учитывая, что местные силовики действуют на опережение (не раз сообщалось о «профилактических беседах правоохранителей с неблагонадёжными гражданами»), уличные акции невозможны, поэтому, отмечают СМИ, противники режима наращивают активность в Сети. Однако и в этом случае ждать серьёзной протестной волны не приходится: доступ к Интернету в республике жёстко ограничен властями, согласно недавнему докладу агентства Akamai Technologies, им пользуются лишь 20% населения страны.

Специфика режима такова, что зарубежная оппозиция не может оказать никакого ощутимого влияния на внутриполитические процессы, отметил в разговоре с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.