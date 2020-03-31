https://static.news.ru/photo/71c845fa-7344-11ea-bf9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода. Этими действиями правительство азиатской страны подвергло граждан опасности, заявили в организации «Репортёры без границ».

Сотрудникам государственных средств массовой информации больше не разрешается использовать это слово. Его также удалили из брошюр, распространявшихся в школах, больницах и на рабочих местах, сообщили правозащитники.

Такое отрицание информации не только угрожает туркменским гражданам, подвергающимся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, — пояснила глава бюро «Репортёров без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

В феврале полиция Ашхабада оштрафовала местную жительницу, появившуюся на улице в медицинской маске. Возвращавшаяся с работы женщина хотела уберечься от коронавируса, однако её действия стражи порядка расценили как провокацию. Горожанке за недоверие к принимаемым правительством карантинным мерам выписали штраф в размере $71, писал NEWS.ru.