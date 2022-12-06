Вассерман: Запад может выбрать нового геополитического противника Депутат Вассерман: Запад может выбрать Китай в качестве нового геополитического противника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Запад выбрал в качестве нового геополитического противника Китай и пытается обвинить COVID-19 с целью надавить на него и потребовать возмещение убытков, связанных с пандемией, рассказал «Царьграду» депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман. По его словам, эмиссия доллара помогла бы США покрыть лишь часть утраченных средств, но не все полностью, так как по мере печатания денег их ценность падает. Эксперт уточнил, что статус «изгоя» для Китая также ослабил бы его политическую мощь.

Почему ищут виновного, понятно. Потому что с виновного можно потребовать убытки, понесённые всем миром в ходе пандемии. Конечно, Соединённые Штаты могут напечатать средства на покрытие большей части издержек. Но не всех, потому что по ходу печатания ценность денег падает, — подчеркнул Вассерман.

Депутат добавил, что вокруг вопроса происхождения COVID-19 идут серьезные споры, однако, скорее всего, он не был создан искусственно. Он уточнил, что обвинение Китая в развязывании пандемии таким образом преследуют цель подорвать ее амбиции и возможности.

В китайских СМИ ранее заявили, что вмешательство США в конфликт на Украине и желание Вашингтона получить от этого максимальную выгоду говорят о необходимости разгрома американской гегемонии в мире. Журналисты отметили, что международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону.