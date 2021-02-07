Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fa888bf4-695a-11eb-af9c-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Вашингтоне высказали поддержку народу Белоруссии в борьбе за право «принимать решения о будущем» страны. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Воскресенье, 7 февраля, объявлено днём солидарности с Белоруссией. Он приурочен к полугоду с момента президентских выборов 9 августа, результаты которых не были признаны рядом стран мира, в том числе и США.

Мы продолжаем проявлять солидарность с народом Белоруссии. Вы демонстрируете исключительную силу и стойкость перед жестокими репрессиями. Мы вдохновлены вашим мужеством, поскольку вы выступаете за право принимать решения о будущем Белоруссии, — говорится в Twitter Госдепа.

We continue to stand in solidarity with the people of Belarus. You have shown exceptional strength and resilience in the face of brutal repression. We are inspired by your courage as you stand for the right to decide Belarusâ future. #StandWithBelarus https://t.co/mEbWds4n1A — Department of State (@StateDept) February 7, 2021

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил схожесть протестов в России и Белоруссии, но подчеркнул, что не стал бы отождествлять их.