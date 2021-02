Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии

Воскресенье, 7 февраля, объявлено днём солидарности с Белоруссией. Он приурочен к полугоду с момента президентских выборов 9 августа, результаты которых не были признаны рядом стран мира, в том числе и США.

We continue to stand in solidarity with the people of Belarus. You have shown exceptional strength and resilience in the face of brutal repression. We are inspired by your courage as you stand for the right to decide Belarus’ future. #StandWithBelarus https://t.co/mEbWds4n1A