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Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии

18:01, 07 февраля 2021 12
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Вашингтоне высказали поддержку народу Белоруссии в борьбе за право «принимать решения о будущем» страны. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Воскресенье, 7 февраля, объявлено днём солидарности с Белоруссией. Он приурочен к полугоду с момента президентских выборов 9 августа, результаты которых не были признаны рядом стран мира, в том числе и США.

Мы продолжаем проявлять солидарность с народом Белоруссии. Вы демонстрируете исключительную силу и стойкость перед жестокими репрессиями. Мы вдохновлены вашим мужеством, поскольку вы выступаете за право принимать решения о будущем Белоруссии, — говорится в Twitter Госдепа.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил схожесть протестов в России и Белоруссии, но подчеркнул, что не стал бы отождествлять их.

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