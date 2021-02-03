Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/48111c64-660a-11eb-9a7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил схожесть протестов в России и Белоруссии, но подчеркнул, что не стал бы отождествлять их.

Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду, элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, — заявил Песков.

Он добавил, что в России и Белоруссии разные ситуации и причины протестов, кроме того это две разные страны, поэтому представитель Кремля не стал отождествлять протесты между собой.

Журналисты спросили у Пескова насколько схоже действовали белорусские милиционеры и российские полицейские против участников протестных акций.

Силовые структуры выполняют свой долг. Они борются с провокаторами и борются с несанкционированными акциями, — ответил Песков, подчеркнув, что его слова относятся к действиям силовиков и России, и в Белоруссии.

Во вторник 2 февраля штаб Алексея Навального объявил о проведении несанкционированной акции протеста в столице. Это произошло после того, как Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный — Навального приговорили к 3,5 года тюремного заключения за нарушение испытательного срока как условно осуждённому по делу «Ив Роше».

В центре Москвы между силовиками и протестующими произошли столкновения. ОМОН выборочно задерживал наиболее активных участников протестов, среди них были несовершеннолетние, ситуацию с детьми держит на контроле уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Были закрыты несколько станций метро и перекрыт проход в сторону Кремля. NEWS.ru заснял, как проходила акция протеста в Москве.

В ходе несогласованной акции силовики задержали пассажира такси за выкрики оскорблений, по голове от ОМОНа получил автор Telegram-канала, который снимал протесты, также была задержана актриса Аглая Тарасова. Зрителю она известна по фильмам «Лёд» и «Лёд-2».