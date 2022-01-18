Вашингтон обеспокоен военными учениями РФ в Белоруссии

Фото: mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, можно ли в скором времени ожидать такой встречи.

Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки, — заявила она. Ранее главы внешнеполитических ведомств Росcии и CША провели...