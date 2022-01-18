18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Вашингтон обеспокоен военными учениями РФ в Белоруссии

20:01, 18 января 2022
Вашингтон обеспокоен военными учениями РФ в Белоруссии Фото: mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В США выразили беспокойство из-за военных учений России на территории Белоруссии. Это является сигналом для Вашингтона, что российская сторона враждебно настроена по отношению к Украине, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post. 

Она отметила, что наращивание военной мощи России вблизи Украины также указывает на агрессивный настрой Москвы к соседнему государству.

Это совокупность действий. И интенсивность этих действий стала поводом для нас выразить обеспокоенность и призвать других весьма агрессивно отреагировать на события, — заявила она.

Дипломат добавила, что Вашингтон обсудил с партнёрами в ООН план действия в случае ухудшения ситуации на Украине. 

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что наращивание войск Североатлантического альянса не останется незамеченным. Для охраны границ проводится совместное авиапатрулирование. Он отметил, что патрулирование проводится совместно с Белоруссией и для этого задействованы бомбардировщики ТУ-22М3, истребители Су-30 и другие.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео