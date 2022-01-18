Вашингтон обеспокоен военными учениями РФ в Белоруссии
Никита Чайка
Никита Чайка
20:01, 18 января 2022
Фото: mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации
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В США выразили беспокойство из-за военных учений России на территории Белоруссии. Это является сигналом для Вашингтона, что российская сторона враждебно настроена по отношению к Украине, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post.
Она отметила, что наращивание военной мощи России вблизи Украины также указывает на агрессивный настрой Москвы к соседнему государству.
Это совокупность действий. И интенсивность этих действий стала поводом для нас выразить обеспокоенность и призвать других весьма агрессивно отреагировать на события, — заявила она.
Дипломат добавила, что Вашингтон обсудил с партнёрами в ООН план действия в случае ухудшения ситуации на Украине.
Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что наращивание войск Североатлантического альянса не останется незамеченным. Для охраны границ проводится совместное авиапатрулирование. Он отметил, что патрулирование проводится совместно с Белоруссией и для этого задействованы бомбардировщики ТУ-22М3, истребители Су-30 и другие.