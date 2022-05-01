«Вас порвут»: Соловьёв опубликовал угрозы ВСУ в адрес Зеленского

Фото Жёлтые СЛИВЫ / Telegram

Украинский военный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и его правительству, выразив своё недовольство тем, что ему и его бойцам приходится ездить на старых машинах, тогда как вся обещанная Киевом помощь до них не доходит. Военный заявил, что французское посольство начало процедуру разбирательства, потому что до бойцов не доходит и гуманитарная помощь, направленная западными странами на Украину. Видеообращение в своём Telegram-канале выложит российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Военнослужащий объяснил, что ездит на собственной машине 1996 года выпуска с прицепом, на котором размещено его оружие. Так же поступают его сослуживцы.

Вот мы военные ждём, пока вы сделаете неправильный шаг. Дайте нам повод. Пацаны злые. Это вы там сейчас сидите на Банковой и не знаете настроения здесь. Да вас же пацаны порвут, — пригрозил военный к Зеленскому.

Британский наёмник Шон Пиннер, который воевал на стороне украинских военных и сдался в плен ВС России, ранее рассказал, что для него стало неожиданностью хорошее отношение в плену. Он пояснил, что его залечили, накормили и напоили. Британец добавил, что ему также оказана помощь в том, чтобы поскорее отправить его домой.