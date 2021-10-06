Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола. Сама вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в ОАЭ в январе текущего года. О регистрации препарата сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

В сообщении говорится , что ОАЭ одобрили однократную вакцинацию «Спутником Лайт» в качестве отдельной вакцины. Также её одобрили в качестве бустерного укола.

После регистрации «Спутника V» в ОАЭ опытным путём было установлено, что эффективность двухкомпонентной вакцины составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм и последствий коронавируса.

«Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», который не требует введения второй дозы препарата. Вакцина показывает высокую безопасность и эффективность в ряде стран. Так, эффективность применения вакцины в Аргентине составила 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае в ходе массовой вакцинации — 93,5%.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть «Спутник Лайт» в качестве третьего, бустерного укола. Предложение прозвучало на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer.