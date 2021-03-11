Вакцина Novavax показала высокую эффективность против британского штамма

Вакцина американской биотехнологической компании Novavax оказалась эффективна на 86,3% против британского штамма коронавируса. Её эффективность от заражения первоначальной версией COVID-19 составила 96,4%.
Такие данные стали известны после третьей фазы испытания препарата в Великобритании,
Мы очень воодушевлены данными, которые показывают, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжёлых форм заболеваний, но и резко снизила лёгкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях, — отметил гендиректор Novavax Стэнли Эрк.
В ноябре 2020 года Novavax стала второй в мире по числу предварительных заказов после вакцины британской компании AstraZeneca.
Ранее NEWS.ru сообщал, что данные об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Официальное заявление в организации сделают, когда там появится полное понимание произошедшего. ВОЗ обещает немедленно публично объявить об изменениях в текущих рекомендациях.