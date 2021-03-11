В ВОЗ отреагировали на отказ стран Европы от вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/b556ec30-82c1-11eb-ba67-96000091f725_660.jpg Фото: CaSar Arxina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях, — пояснил источник РИА Новости в ВОЗ.

О приостановке использования препарата AstraZeneca успели заявить власти Австрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Латвии. Последними (из-за риска образования тромбов) объявили о таком же решении в Дании, Норвегии и Исландии.

Компания AstraZeneca заявляла о безопасности препарата. Её поддержали в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертельных случаев после вакцинации от коронавируса в Австрии возросло до 43. Причём 42 летальных исхода близки по времени к вакцинации препаратом Pfizer, один случай имел место после использования вакцины AstraZeneca. Однако связи между смертями и применением этих препаратов не было выявлено.