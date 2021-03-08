Более 40 человек умерли в Австрии после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a45acae-80b6-11eb-b2fe-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество смертельных случаев после вакцинации от коронавируса в Австрии возросло до 43. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения.

Там уточнили, что 42 летальных исхода близки по времени к вакцинации препаратом Pfizer и один случай имел место после использования вакцины AstraZeneca. Однако связи между смертями и применением этих препаратов не выявлено.

До настоящего момента нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что в Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca после смерти одного человека и заболевания другого. AstraZeneca в курсе ситуации и контактирует с австрийскими властями. В фармацевтической компании подчеркнули, что полностью поддерживают расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Австрии в большей степени доверяют российской вакцине против коронавируса «Спутник V», чем вакцине от компании AstraZeneca. Такие данные получены в ходе исследования австрийским Институтом менеджмента и экономических исследований (IMWF Austria). Согласно результатам исследования, австрийцы оценивают ещё не получивший разрешения в Европе российский препарат в два раза более положительно, чем вакцину от англо-шведской компании.