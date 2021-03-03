Жители Австрии больше доверяют «Спутнику V», чем AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/b0697eac-40c4-11eb-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Жители Австрии в большей степени доверяют российской вакцине против коронавируса «Спутник V», чем вакцине от компании AstraZeneca. Такие данные получены в ходе исследования австрийским Институтом менеджмента и экономических исследований (IMWF Austria).

По данным исследования, австрийцы оценивают ещё не получившую разрешения в Европе вакцину «Спутник V» в два раза более положительно, чем препарат от англо-шведской компании.

Исследование проводилось в январе и феврале 2021 года. Специалисты проанализировали порядка 250 тысяч высказываний о вакцинах в трёх немецкоязычных странах — Австрии, Германии и Швейцарии. Анализу подверглись реплики из традиционных медиа, блогов, соцсетей. Тональность комментариев делилась на положительную (+1), нейтральную (0) и отрицательную (-1).

В результате наивысший уровень одобрения получила вакцина от компании Johnson & Johnson (тональность 0,18). За ней следуют препараты от Pfizer/BioNTech (0,14) и Moderna (0,13). Российская вакцина «Спутник V» имеет показатель в 0,11. Чаще всего о ней хорошо отзывались в соцсетях.

Показатель положительной тональности вакцины от AstraZeneka составил 0,04, у вакцины Sinopharm — 0,03.

В настоящее время в Европе разрешается использовать для вакцинации населения препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Вакцинация началась в конце декабря.

Ранее в МИД РФ рассказали, почему нельзя прививать граждан в посольствах. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили вопрос поставок в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».