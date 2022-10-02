В Женеве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

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В Женеве стартовали переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Ожидается, дипломаты обсудят возможные пункты мирного договора, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

В Женеве стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.

Накануне в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. Утверждается, что на кадрах азербайджанские военные расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что кадры «стали свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства в убийстве военнопленных ВС Армении, заявив о том, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. В заявлении, опубликованном на сайте министерства, Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные преступления.