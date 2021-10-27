В Южной Корее выяснили, от чего похудел Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похудел на 20 кг. При этом, как полагают в южнокорейской разведке, это не означает, что у него есть проблемы со здоровьем, сообщает агентство Yonhap.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потерял около 20 килограммов. Ранее он весил около 140 кг. Но, похоже, у него нет проблем со здоровьем, — говорится в сообщении агентства со ссылкой на Национальную службу разведки (NIS).

Главе КНДР был посвящён специальный брифинг во время закрытого парламентского заседания, где представители спецслужбы опровергли слухи о том, что Ким Чен Ына заменяло другое лицо во время недавних публичных выступлений.

NIS провело детальное исследование состояния здоровья северокорейского лидера с использованием искусственного интеллекта и других научных методов.

Здоровье лидера соседней страны беспокоит Южную Корею в связи с возможными политическими последствиями в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности. Отмечается, что преемник Ким Чен Ына не назначен.

Накануне глава КНДР призвал граждан меньше есть до 2025 года, пока страна не откроет границу с Китаем.

Ранее в СМИ появлялись фотографии похудевшего Ким Чен Ын. В частности, в сентябре он появился на военном параде, который состоялся в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи.

В свою очередь диетолог Нурия Дианова предупредила россиян об опасности популярного способа похудеть. По её словам, устраивать разгрузочные дни и питаться одним продуктом — «это изуверство» и ведёт к ухудшению пищевого поведения.