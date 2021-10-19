В Южной Корее отреагировали на ракетные испытания КНДР

Министерство по делам национального объединения Южной Кореи выразило глубокое сожаление по поводу нового ракетного испытания в КНДР. Тем не менее в Сеуле считают, что при помощи диалога и сотрудничества можно добиться улучшения межкорейских отношений. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что власти Южной Кореи требуют от КНДР скорейшего согласия на диалог. Сеул планирует взаимодействовать с заинтересованными странами по этом вопросу, в том числе с США.

Будем последовательно прилагать усилия через диалог и сотрудничество для полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддержания мира, развития отношений Юга и Севера, — говорится в сообщении.

США также отреагировали на новые ракетные испытания КНДР. Американские военные осудили эти действия, но при этом сообщили об отсутствии угрозы для Соединённых Штатов и союзников. Вашингтон призвал Пхеньян воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.

Ранее КНДР провела испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия. Они были направлены в сторону Японского моря. Правительство Японии выразило протест. По словам заместителя генсека японского кабмина Ёсихико Исодзаки, подобные ситуации «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону».