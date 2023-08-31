В ЮАР оценили перспективы торговли БРИКС в национальных валютах Президент ТПП ЮАР Ксулу: торговля в нацвалютах должна стать приоритетом БРИКС

Фото: shutterstock

Создание единой валюты стран БРИКС не является вопросом ближайшей перспективы, для начала им нужно увеличить долю взаимной торговли в национальных валютах, заявил в беседе с RTVI президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу. По его словам, для создания единой валюты БРИКС нужна в первую очередь гармонизация денежно-кредитной политики центробанков всех стран — участниц объединения.

Национальные валюты стран — членов БРИКС должны быть приоритетом. Нужно торговать с их помощью, потому что они хотя бы существуют. <...> Для создания новой единой валюты, если это действительно необходимо, нужно гармонизировать кредитно-денежные политики центральных банков, — отметил Ксулу.

По его мнению, активная торговля стран БРИКС в национальных валютах повышает значимость этих валют каждой конкретной страны.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что присоединившиеся к БРИКС новые страны, богатые ресурсами и опытом выживания в условиях санкций, сделают объединение влиятельным конкурентом коллективному Западу. Таким образом эксперт прокомментировал принятое на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге решение о вступлении в организацию в 2024 году Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.