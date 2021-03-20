В Японии выявлена первая передача коронавируса от матери новорожденному

https://static.news.ru/photo/ac18795c-bccb-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

В Японии зарегистрирован первый случай возможной передачи коронавируса от матери новорожденному младенцу. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, вирус обнаружили у младенца с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после рождения. При этом никаких проблем со здоровьем у него нет.

В ходе исследования Японской педиатрической ассоциации были получены данные 1124 медицинских учреждений страны. В 31 больнице к концу августа 2020-го родились 52 ребёнка у матерей, которым был диагностирован коронавирус. Только у одного младенца при этом тест дал положительный результат.

В других странах также регистрировался небольшой процент подобных случаев. По мнению экспертов, поводов для серьёзного беспокойства нет, Возможность такого заражения остаётся очень низкой и симптомы заболевания незначительны. Это лишь означает, что беременным женщинам следует принимать особенные меры предосторожности против коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать может передать антитела своему новорождённому ребёнку при кормлении грудью. Об этом журналистам рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя новость о том, что в США у вакцинированной женщины родился ребёнок с антителами к коронавирусу.