В Японии выросло число самоубийств во время второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f0dd806-5812-11eb-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

В период второй волны COVID-19, с июля по октябрь, в Японии на 16% выросло число случаев суицида по сравнению с показателем за февраль — июнь 2020 года.

В Токийском институте здоровья и долголетия считают, что жители страны легче перенесли первую волну пандемии благодаря материальной поддержке от государства, переходу на дистанционное образование и сокращению продолжительности рабочего дня.

Причины роста количества самоубийств во время второй волны специалисты пока назвать затрудняются, сообщает агентство Kyodo.

Эпидситуация в Стране восходящего солнца начала ухудшаться в ноябре 2020 года. В настоящее время общее число заболевших в Японии с начала пандемии превышает 300 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более четырёх тысяч японцев. Резкий рост числа заражений и летальных исходов был зафиксирован в декабре и начале января.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Японии расширило зону действия режима ЧС. Теперь им охвачено 11 префектур из 47. На их территории проживает свыше половины всего населения страны. По всей Японии вводить режим ЧС пока не планируется.